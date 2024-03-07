إيمري يطمح للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع أستون فيلا

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يتطلع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي للتتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، وإضافة هذا اللقب للكؤوس الأوروبية التي فاز بها في مسيرته.

وفاز المدرب الإسباني بلقب الدوري الأوروبي أربع مرات مع إشبيلية وفياريال، وأمامه فرصة للفوز بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا المؤسم .

ويستعد أستون فيلا لمواجهة صعبة أمام أياكس أمستردام الهولندي غدا الخميس، في ذهاب دور الـ16.

وقال إيمري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أحترم كثيرا كل البطولات الأوروبية، وسنواجه أياكس الذي كان يلعب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا منذ خمسة أعوام".

وأوضح "أنا نفسي لعبت مع فياريال في قبل نهائي دوري الأبطال قبل عامين، كما أنني فزت بلقب الدوري الأوروبي".

وشدد "أتطلع للاستمتاع بلقب دوري المؤتمر، أقدر كل البطولات الأوروبية فهي تتمتع دائما بمكانة مرموقة، لقد بدأت هذه البطولة منذ عامين وفاز بها روما ووستهام يونايتد، وهما ناديان عريقان".

ويستهدف إيمري أيضا الاستمرار في المنافسة على احتلال المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، قائلا "اللعب في البطولات الأوروبية خطوة مهمة، لقد بذلنا جهدا كبيرا في الموسم الماضي لنتأهل لدوري المؤتمر".

وتابع المدرب الإسباني "سنلعب مباراتين ضد أياكس أمستردام وبينهما مواجهة ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل ،ثم ويستهام يونايتد في الأحد الذي يليه".

واختتم إيمري تصريحاته قائلا "إذا أردنا رفع مستوانا يجب أن نخوض المباريات الصعبة والقوية ونتعامل مع التحدي الخاص بضغط المباريات، والمنافسة بكل قوة في جميع المباريات".