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الاتحاد الأوروبي يدين خطط بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

وكالات
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 10:49 ص

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على خطة لبناء أكثر من 3 آلاف و426 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأمس، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس" إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في الضفة الغربية. لقد وعدنا ونحن نفي".

وتعليقا على ذلك، قال الاتحاد في بيان: "ندين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، الأربعاء، على خطط لبناء أكثر من 3.426 وحدة سكنية، ما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على "التراجع" عن تلك القرارات، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد الاتحاد أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين".


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