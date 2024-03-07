السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة يصدر بيانه الختامي

عُقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس إسطفانوس بالمعادي بدعوة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك.

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم: "بدأت الاجتماعات بالصلاة من أجل الكنيسة بكل مؤمنيها، وتضرع آباء السينودس الله أن يعطي الحكمة لكي تقوم الكنيسة بواجبها وخدمتها على أكمل وجه، لأن مهمة التدبير لا تكتمل إلا عندما يحكمها روح الحكمة الموهوب من الروح القدس".

وأضافت أنه بعد الصلاة الافتتاحية بدأت اجتماعات السينودس، وفي ختام الاجتماعات، أصدر الآباء بيانا ختاميا، أوضحوا خلاله أنه نظرا لانتهاء المدة القانونية، مدة 6 سنوات، لخدمة أمين سر سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، قدم آباء السينودس جزيل الشكر لنيافته على خدمته الجليلة في مهمة أمانة سر السينودس، وانتخب آباء السينودس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، للقيام بهذه الخدمة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأضاف البيان:" نظرا لانتهاء المدة الثانية، مدة 6 سنوات، لخدمة مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، الأب بيشوي رسمي قدم آباء السينودس جزيل الشكر لله تعالى على كل ما قدمه الأب بيشوي من خدمة مباركة للإكليريكية والإكليريكيين.

وقبل آباء السينودس ترشيحات مجلس الكلية الإكليريكية وقام بتعين الأب روماني فوزي مديرا للإكليريكية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من الأول من يوليو 2024.

استمع آباء السينودس إلى المهندس وحيد نجيب رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، الذي قدم تقريرا عن أنشطة الجمعية، وقد دار حوارا معه حول بعض الموضوعات المطروحة التي تخص الجمعية.

ودرس آباء السينودس التعديلات المقترحة من قبل هيئة صندوق الادخار الخاص بإعاشة وعلاج الكهنة الإيبارشيين، هذه التعديلات التي تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الاقتصادية المعاصرة الحادثة في المجتمع، وقد تمت الموافقة على تنفيذ هذه التعديلات المقترحة بداية من تاريخ هذا البيان.

وبحسب البيان، تدارس آباء السينودس، مع الآبار الزوار الرسوليين لكنائسنا في المهجر، بعض الموضوعات الراعوية المُلحّة في كنائس المهجر في الوقت الحالي.

وتوصّل الآباء، إلى تكوين رؤى واضحة لهذه الموضوعات وجاري الآن إنهاء كل الإجراءات المطلوبة.

تداول الآباء شئون الإيبارشيات، وشملت الدراسة جذور وأبعاد موضوعات مختلفة، وتوصّل الآباء، مع الآباء الأساقفة المنوط بهم رعاية هذه الإيبارشيات، إلى تكوين رؤى واضحة لهذه الموضوعات وإيجاد الحلول المفيدة لها.

ناقش آباء السينودس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصى بالحذر من الاستخدام المسيء للكنيسة والأشخاص، وجاري إصدار توجيه رعوي قانوني في هذا الشأن.

يواصل آباء السينودس صلواتهم لأجل أبنائهم الكهنة والمؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية في مصر والمهجر، ويهنئونهم بمناسبة الاستعداد للصوم الأربعيني المقدس، ويمنحونهم البركة الرسولية طالبين لهم كل القوة والمعونة والثبات في عمل الروح القدس.

صلى آباء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة معاونيه، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد، وكذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، ورمز للسلام في شرقنا الأوسط لتكون، كما كانت دائما، منارة سلام لكل الشعوب.