الجزائر تحذر فرنسا من المناورات العسكرية المشتركة مع المغرب

حذرت الجزائر فرنسا من المناورات العسكرية المشتركة مع المغرب المرتقبة شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أنها تعتبر عملا استفزازيا من شأنه تأجيج الأزمة بين البلدين.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل اليوم، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، في لقاء خصص لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالمناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المرتقبة في سبتمبر المقبل، التي ستجرى في منطقة الراشيدية قرب الحدود الجزائرية، تحت مسمى "شرقي 2025".



وخلال اللقاء، أبلغ الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، السفير الفرنسي بأن "الجزائر تنظر إلى هذه المناورات باعتبارها عملا استفزازيا من شأنه تأجيج الأزمة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة، وتصعيد التوتر بين البلدين إلى مستويات جديدة من الخطورة".

كما أكد على "ضرورة تقديم السلطات الفرنسية توضيحات حول هذا المشروع العسكري"، مشددا على أن "مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلبا على الاستقرار في المنطقة".

كما طالب "السفير الفرنسي بنقل موقف الجزائر إلى حكومته بالصيغة الدقيقة التي تم إبلاغه بها"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتابع هذا الملف ببالغ الجدية".

وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، على خلفية عدة ملفات، من بينها اتفاق الهجرة لعام 1968 والتصريحات الفرنسية الأخيرة بشأن الجزائر.