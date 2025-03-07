إسرائيل تسمح بدخول عدد مصلين محدود من سكان الضفة للمسجد الأقصى خلال رمضان

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته على توصية عسكرية بالسماح لعدد محدود من المصلين المسلمين من الضفة الغربية بدخول المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لإجراءات مشابهة للعام الماضي.

وبموجب القرار، سيسمح بدخول الرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فما فوق، والنساء فوق سن 50 عامًا، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن 12 عامًا، وذلك شريطة الحصول على تصريح مسبق واجتياز التقييم الأمني، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وسيتمكن المصلون من دخول الحرم القدسي عبر الحواجز المنظمة، بعد الخضوع لفحص أمني كامل قبل السماح لهم بالوصول إلى القدس.

وسيكون دخول سكان الضفة إلى القدس سيكون عبر حاجزين: حاجز 300 في بيت لحم جنوب القدس، وحاجز قلنديا شمال القدس.

وعند الدخول والخروج، سيتعين عليهم التسجيل - وأي شخص لا يقوم بالتسجيل عند الخروج سيتم حرمانه من حقوقه وسيتم تعريفه كمقيم غير شرعي.