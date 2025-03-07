بثت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد دخول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى بلدة حولا جنوب البلاد، بذريعة إجراء «زيارة دينية»، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن «مجموعة من المستوطنين دخلت إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية، صباح الجمعة».

وقالت الوكالة إن «الموقع يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام شي».

وأُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية التي انتشرت بها.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط جنوب لبنان.