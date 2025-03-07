ما هي الإيرادات المتوقعة لفيلم Mickey 17 في أسبوع عرضه الأول عالميا؟

يصل فيلم الخيال العلمي Mickey 17، من إنتاج شركة وارنر براذرز وإخراج الحائز على جائزة الأوسكار بونغ جون هو، إلى دور العرض السينمائية هذا الأسبوع، بتوقعات إيرادات عالمية تبلغ نحو 45 مليون دولار.

بلغت تكلفة إنتاج الفيلم، الذي يقوم ببطولته روبرت باتينسون، 118 مليون دولار قبل حساب تكاليف التسويق والتوزيع، مما يجعله بحاجة إلى تحقيق ما بين 240 و300 مليون دولار للوصول إلى نقطة التعادل، وفقًا لموقع ديدلاين.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم في الولايات المتحدة إيرادات افتتاحية تبلغ 20 مليون دولار أو أكثر، حيث يُعد الخيال العلمي نوعًا يصعب توسيع جمهوره، إذ يجذب عادة الرجال الأكبر سنًا. كما أن تصنيفه R (أي مناسب لمن هم فوق 17 عامًا) قد يؤثر على انتشاره. وسيتم عرضه في 3,770 دار سينما أمريكية.

بدأ عرض Mickey 17 في كوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وحقق 9 ملايين دولار في انطلاقته يوم الجمعة، وهو توقيت غير تقليدي يهدف إلى تمهيد الأجواء لإطلاقه عالميًا. وسجل الفيلم أفضل افتتاحية لفيلم من إنتاج وارنر براذرز منذ 2019، وأفضل بداية لفيلم من بطولة باتينسون في كوريا على الإطلاق.

تدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء، يؤدي دوره باتينسون، يتمتع بقدرة على "الاستبدال"، حيث يضحي بنفسه ليعاد استنساخه في جسد جديد يحمل ذاكرته. يثير هذا المفهوم تساؤلات حول مدى جاذبية الفيلم للمراهقين. ويشارك في بطولته مارك روفالو، توني كوليت، ستيفن يون، وناعومي آكي.

جاء هذا التعاون بين بونغ جون هو ووارنر براذرز ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز علاقتها بالمخرجين، خاصة بعد رحيل كريستوفر نولان إلى يونيفرسال.

وقام فريق Mickey 17 بجولة ترويجية مكثفة خلال الشهرين الماضيين، تضمنت زيارة إلى سيول في يناير بحضور باتينسون وبونغ، والعرض الأول في لندن في فبراير، ثم عرضه في مهرجان برلين السينمائي، يليه العرض الأول في باريس، وأخيرًا حدث خاص في كوريا بمشاركة بونغ، أكي، وروفالو.