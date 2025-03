جندي إسرائيلي محتجز لدى القسام يوجه رسالة إلى ترامب: ساهم في إبرام تلك الصفقة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مقطع فيديو للجندي الإسرائيلي المحتجز متان أنجرست، والذي قضى 510 أيام في أسر حماس.

وقال الجندي في مقطع الفيديو، إنه أُسر في السابع من أكتوبر من موقع ناحال عوز، مشيرًا إلى أن الأسرى بدأوا يفقدون الأمل؛ بسبب شعورهم أن الجيش والدولة والحكومة تخلو عنهم طوال تلك المدة.

وتوجه برسالة إلى الجيش، قائلًا: «لن تنجحوا في إعادتنا من خلال القوة العسكرية، الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية».

وأشار إلى أن المحتجزين غير معنيين بمراحل الصفقة، لكنهم يريدون فقط العودة إلى المنزل، مضيفًا: «أطلقوا سراح جميع المحتجزين وأنهوا تلك القصة.. أتوسل إليكم أعيدونا أحياء وليس في توابيت، نحن نرد أن نبقى أحياء».

ونوه بأن البقاء في الأسر ليس سهلًا، مستطردًا: «لا شمس، وبرد الشتاء يؤثر علينا.. الأمر صعب لأن التعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين».

ووجه رسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «إننا نتوسل إليك، أعد كل الأسرى، أنت الوحيد الذي لديه القوة للتأثير على نتنياهو والحكومة، ساهم في إبرام هذه الصفقة، افعل كل ما يجب لإعادتنا إلى بيوتنا في أقرب وقت ممكن».

وفي رسالته إلى رئيس الأركان وقادة الجيش، قال: «واجبكم هو إعادتنا إلى البيت سالمين، كما دافعنا عند الدولة في السابع من أكتوبر، يجب على الدولة إعادتنا، وفعل كل شيء لضمان حدوث ذلك».

الجندي الصهيوني الأسير متان أنجرست "الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية"

Captive Zionist soldier Matan Angrest: "The only way to bring us back is through the exchange deal and moving to the second stage."#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/T7rsbnefqx