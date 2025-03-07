الرسوم الكندية الانتقامية ستستمر رغم تأجيل ترامب للرسوم على العديد من الواردات الكندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول حكومي كندي بارز إن الرسوم الانتقامية المبدئية الكندية المفروضة على الولايات المتحدة ستظل سارية حاليا، رغم إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم التي فرضها بنسبة 25 % على العديد من الواردات الكندية لمدة شهر.

وقال ترامب اليوم الخميس أنه أجل الرسوم المفروضة بنسبة 25 % على العديد من البضائع الواردة من كندا والمكسيك لمدة شهر، وسط مخاوف من حرب تجارية أوسع نطاقا.

وأكد المسؤول الكندي البارز، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الرسوم الانتقامية الكندية ستظل سارية.

وتم فرض الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية المبدئية التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار كندي (21 مليار دولار أمريكي) على بضائع مثل عصير البرتقال الأمريكي وزبدة الفول السوداني والبن والمعدات والأحذية ومستحضرات التجميل والدراجات النارية وبعض اللباب والمنتجات الورقية.