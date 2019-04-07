أوكرانيا تحدد 21 أبريل موعدا للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

حددت لجنة الانتخابات الأوكرانية رسميا يوم 21 أبريل الجاري موعدا للجولة الثانية والأخيرة لانتخابات الرئاسة، بعد أن ظهر الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي باعتباره الفائز الواضح في الجولة الأولى من الانتخابات.

وسيلتقي زيلينسكي (41 عاما) الذي اشتهر بتقمص شخصية رئيس خيالي في برنامج تلفزيوني شهير، مع الرئيس الحالي بترو بوروشينكو (53 عاما).

ويؤيد المرشحان كلاهما موقفًا مؤيدًا للغرب للبلاد الواقعة في أوروبا الشرقية.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 8ر62%.

وكان زيلينسكي ، المرشح الغامض الذي لم يشغل أي منصب سياسي على الإطلاق ، قد نأى بنفسه عن مؤسسة سياسية تكافح الفساد.

وبدا بوروشينكو بطيئًا في تفعيل الإصلاحات أثناء ولايته التي دامت خمس سنوات، حيث كانت حكومته تكافح تمردا انفصاليا مواليا لروسيا في المناطق الواقعة أقصى شرقي أوكرانيا.

ويتوقع أن تكون الجولة القادمة صعبة بالنسبة لكلا المرشحين، حيث لم يصوت أكثر من 50% من الأوكرانيين لأي منهما في الجولة الأولى من التصويت.

وكان لدى الناخبين المؤهلين للتصويت 39 مرشحا يختارون من بينهم في الجولة الأولى، وهو أكبر عدد في تاريخ البلاد.