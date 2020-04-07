المعارضة البولندية تنتقد مساعي الحكومة لإجراء انتخابات الشهر المقبل

تعرض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، لانتقادات حادة ليل الاثنين بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإجراء تصويت عبر البريد باعتباره الطريقة الوحيدة للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

وكتبت مالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، مرشحة المعارضة للرئاسة، على تويتر عقب التصويت في وقت متأخر من الليل: "بصرف النظر عن وباء كورونا.. يقوم حزب القانون والعدالة بانقلاب من أجل تأمين السلطة الكاملة للسنوات المقبلة".

وقال ساسة معارضون في البرلمان مساء الاثنين، إن التصويت البريدي على مستوى البلاد خلال الوباء من شأنه أن يعرض الأرواح للخطر، ويكون بمثابة كابوس، يؤدي إلى ضعف الإقبال، ويمكن أن ينتهك أمن وسرية الانتخابات.

ويقول المعارضون أيضا، وفقا لقرار صادر عن المحكمة الدستورية، إنه يجب عمل التعديلات في قانون الانتخابات قبل ستة أشهر من تطبيقها على الأقل.

وبموجب الإطار القانوني المعمول به حاليا، من المقرر أن تجري بولندا الانتخابات الرئاسية في 10 مايو.

وتقول المعارضة إن حزب القانون والعدالة وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي يدفعان بأي ثمن عن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لأن الرئيس الحالي أندريه دودا المدعوم من الحزب الحاكم قد يخفق في الفوز بولاية ثانية بمجرد أن يرى المواطنون نتائج ما تعتبره المعارضة سوء إدارة لأزمة فيروس كورونا.

ودعت المعارضة مرارا إلى فرض حالة طوارئ الكوارث الطبيعية، والتي من شأنها أن تؤدي تلقائيا إلى تأجيل الانتخابات.

ومع ذلك، يقول الحزب الحاكم إن فرض حالة الطوارئ لمجرد تأجيل الانتخابات سيكون مخالفة للدستور.

ولا يزال مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب أمس الاثنين بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، وأمامه مهلة 30 يوما لتقييمه، ويحتاج أيضا لتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول.