أعراض انقطاع الطمث عند النساء والأسباب والمضاعفات ‎

أعراض انقطاع الطمث عند النساء يحدد انقطاع الطمث انتهاء دورة الحيض، ويتم التشخيص بذلك عقب مرور عام كامل بدون دورة شهرية، فيمكن حدوث انقطاع الطمث في سن إل 40 أو إل 50 عام، إلا أن متوسط العمر هو 51 عام في الولايات المتحدة، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم مقال عن اعراض انقطاع الطمث عند النساء، وجميع المعلومات عن انقطاع الطمث، وأسباب انقطاع الطمث، لذلك تابعونا لنهاية المقال لتتعرفوا على أعراض انقطاع الطمث عند النساء بشكل تفصيلي.

انقطاع الطمث

هو عبارة عن عملية حيوية طبيعية، ويمكن للأعراض البدنية، مثل الهبات الساخنة والأعراض النفسية لانقطاع الطمث خفض الطاقة وإعاقة النوم أو التأثير في الصحة النفسية.

أعراض انقطاع الطمث عند النساء

في الأشهر أو السنوات السابقة لانقطاع الطمث (الفترة المحيطة باليأس)، قد تواجه المرأة الأعراض والعلامات الآتية:

عدم انتظام دورة الحيض الشهرية.

جفاف في المهبل.

الهبات الساخنة.

قشعريرة.

تعرق خلال ساعات الليل.

مشكلات اثناء النوم.

تغيرات في الحالة المزاجية.

تباطؤ عملية الأيض وزيادة الوزن.

جفاف الجلد وترقق الشعر.

فقدان امتلاء الثدي.

علامات انقطاع الطمث عند النساء

ومن خلال مقالنا أعراض انقطاع الطمث عند النساء ونؤكد لكم أنه تختلف أعراض انقطاع الطمث عند النساء لكل امرأة، بما في ذلك التغيرات أثناء الحيض. ومن المرجح أنك سوف تواجهين بعض حالات عدم انتظام في الحيض من قبل أن ينتهي.

يعتبر تخطي الحيض في فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية أمرا شائع ومتوقع، وغالبا ما تتخطى الدورات الشهرية شهر ثم تعود، أو تتخطى عدة أشهر ثم تبدأ دورات شهرية مرة أخرى لبضع أشهر.

كما تتجه الحيضات لحدوث دورات أقصر، فتقترب من بعضها البعض.

وبالرغم من دورات الحيض الشهرية الغير منتظمة، فإن الحمل أمرا ممكنا، فإذا تخطت دورة حيض ولكنك غير متأكدة من كونك بدأنا مرحلة انقطاع الطمث، يتطلب النظر لإجراء اختبار الحمل.

نصائح طبية حول أعراض انقطاع الطمث عند النساء

وفي مقال اليوم الذي يحمل عنوان أعراض انقطاع الطمث عند النساء نوضح لكم طبية وهي كالتالي:

داومي على زيارات طبيبك للرعاية الصحية الوقائية وأي مخاوف طبية.

داومي في تلقي تلك المواعيد في خلال فترة انقطاع الطمث وبعدها.

قد تتضمن الرعاية الصحية الوقائية مع تقدمك في السن، واختبارات الفحص الصحي التي يوصى بها، هي التصوير الإشعاعي للثدي وتنظير القولون وفحص الدهون الثلاثية.

كما يوصي الطبيب أيضا بإجراء بعض من الفحوصات والاختبارات أخرى، بما يتضمن اختبار الغدة الدرقية إذا كان هناك سببا في سجلك، واختبارات الحوض والثدي.

اطلبي المشورة الطبية دائما إذا كنت تعانين نزيف مهبلي عقب انقطاع الطمث، وما زلنا نقدم لكم موضوع عن اعراض انقطاع الطمث عند النساء.

أسباب انقطاع الطمث

يمكن حدوث انقطاع الطمث لبعض الأسباب التي سنقدمها لكم من خلال موضوع أعراض انقطاع الطمث عند النساء وهي كالأتي:

انخفاض طبيعي للهرمونات التناسلية.

في خلال اقتراب السيدة من نهاية الثلاثينات، ينخفض إفراز المبيضين البروجسترون والاستروجين، وهذان الهرمونات مسؤولة عن تنظيم الطمث، وتنخفض الخصوبة.

وفي عمر الأربعين، قد تقل أو تطول فترات الدورة الشهرية، أو تصبح أخف أو أغزر، أو تتكرر بشكل أكثر أو أقل، إلى أن يتوقف المبيض بالنهاية، بقدوم عمر 51 في المتوسط، عن إنتاج البويضات وتتوقف الحيض الشهرية.

استئصال الرحم، فلا يؤدي استئصال الرحم الذي يعمل على ازالة الرحم بدون المبيضين عادة لانقطاع الطمث. وعلى الرغم من توقف الدورة الشهرية، يبقى المبيضان ينتجان البويضات ويعملان على افراز البروجسترون والاستروجين، ولكن الجراحة التي تقوم بإزالة كلا من الرحم والمبيضين (عملية الاستئصال الكلي للرحم والمبيضين) تتسبب في انقطاع الطمث.

إذ توقفت الدورة على الفور ولن يحدث هبات ساخنة أو غيرها من الأعراض والعلامات المقترنة بالطمث، ويمكن أن تكون حادة، حيث إن هذان الهرمونات يحدثان تغيرات تحدث فورا بدلا من حدوثها من خلال عدة أعوام.

العلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي، فيمكن أن تحدث تلك العلاجات للسرطان على انقطاع الطمث، وتسبب علامات من الهبات الساخنة عند مسار العلاج أو بعدها بمدة قليلة.

ولا يكون توقف الخصوبة اى الدورة الشهرية بشكل مستمر دائما عقب العلاج الكيميائي، ولذلك تبقى إجراءات منع الحمل مطلوبة.

سبب إنقطاع الطمث

قصور المبيض الأساسي، حيث يحدث انقطاع الطمث عند حوالي 1 بالمائة من النساء قبل عمر 40 عام (الانقطاع المبكر للطمث).

ويمكن أن ينقطع الطمث بسبب قصور في المبيض الأساسي، أي فشل المبيض في إنتاج المستويات الطبيعية من الهرمونات التناسلية، مما قد ينشأ بسبب العوامل الوراثية أو أمراض المناعة الذاتية.

ولكن غالبا قد لا يوجد سبب معين.

وبالنسبة لهؤلاء السيدات، يوصي الأطباء المتخصصين بالعلاج الهرموني عادة حتى الوصول للعمر الطبيعي لانقطاع الطمث على الأقل وهذا لحماية القلب والدماغ والعظام، وما زلنا نستكمل معكم أعراض انقطاع الطمث عند النساء فتابعونا.

مضاعفات انقطاع الطمث

عقب انقطاع الطمث، يزداد خطر الإصابة ببعض الحالات الطبية الآتية:

أمراض الأوعية الدموية (القلبية الوعائية) والقلب. عندما تقل مستويات هرمون الاستروجين، يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض القلبية الوعائية. تعد أمراض القلب هي السبب الأساسي للوفاة عند السيدات والرجال على حد سواء، لذلك من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وتناول الوجبات الصحية والحفاظ على الوزن الطبيعي.

استشر طبيبك عن كيفية حماية قلبك، مثل كيفية تقليل ضغط الدم إذا كان مرتفعا أو بسبب ارتفاع الكولسترول.

هشاشة العظام، حيث تتسبب تلك الحالة في هشاشة وضعف العظام، مما يزيد من خطر التعرض إلى الكسور، في الأعوام القليلة الأولى عقب انقطاع الطمث، فقد تفقد كثافة العظام بمعدل سريع، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتعتبر النساء اللائي في مرحلة ما عقب انقطاع الطمث والمصابات بهشاشة العظام هم المعرضات على نحو خاص لحدوث كسور بالعمود الفقري والمعصمين والوركين.

مضاعفات انقطاع الطمث

سلس البول، فعندما تفقد أنسجة مجرى البول والمهبل المرونة، فقد تشعر برغبة مفاجئة ومتكررة وقوية للتبول، يتبعها خروج غير مقصود للبول، أو خروج البول عند الضحك أو السعال أو رفع الأشياء يسمى (سلس البول الإجهادي).

قد تكون مُصاب ببعض التهابات المسالك البولية في العديد من الأحيان.

فيمكن أن تساعد تقوية عضلات قاع الحوض عن طريق استخدام الاستروجين المهبلي الموضوعي أو تمارين كيجل في تخفيف أعراض سلس البول.

وقد يكون العلاج بالهرمونات كذلك خيار فعال في بعض حالات المسالك البولية عقب انقطاع الطمث والتغيرات المهبلية التي يمكن أن تؤدي للإصابة بسلس البول.

الوظيفة الجنسية، قد يؤدي جفاف المهبل الذي ينتج عن قلة إنتاج المواد المرطبة وفقدان المرونة الشعور بعدم الراحة وحدوث نزيف خفيف عند الجماع.

وقد يؤدي انخفاض الإحساس لتقليل رغبتك الجنسية (الرغبة الجنسية).

وتساعد المرطبات ومرطبات المهبل التي تقوم على الماء لعلاج هذا الأمر.

وإذا كان الترطيب المهبلي غير كافي، فإن الكثير من النساء يستفدن من استعمال العلاج بالأستروجين المهبلي الموضعي، ويتواجد على هيئة كريم مهبلي أو حلقة او قرص.

زيادة الوزن، فالعديد من النساء يزيد الوزن لديهم في فترة الانتقال لفترة انقطاع الطمث وعقب انقطاع الطمث نتيجة بطء عملية الأيض، فقد تحتاجين لتناول كميات أقل من الغذاء بالإضافة لممارسة الكثير من التمارين الرياضية، للحفاظ على وزنك الحالي فحسب.