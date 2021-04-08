 إيهاب جلال: الفوز على المصري يعيد لنا الثقة وأتطلع لاستعادة كرة الإسماعيلي - بوابة الشروق
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إيهاب جلال: الفوز على المصري يعيد لنا الثقة وأتطلع لاستعادة كرة الإسماعيلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:58 م

عبر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بتحقيق انتصارًا صعبًا وغاليًا على المصري البورسعيدي في الأسبوع الــ18 بالدوري الممتاز، بعد تلقي خسارة غير مستحقة في الجولة الماضية.

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء :”انتصار كنا فى امس الحاجة إليه من أجل اعادة الثقة تدريجيا للاعبين ،وأعذر بعضهم وارى أن غياب التوفيق هو العامل الأهم فى تراجع ترتيب الفريق”.

وأستكمل حديثه :”لدينا متسع من الوقت من أجل السعى نحو إعادة كرة الدراويش المعروفة للجميع بجانب تقييم باقى اللاعبين التى لم تحصل على فرصة بعد”.

وأتم حديثه موجها رسالة للجماهير :”اشكركم كثيرا على هذا الدعم والمساندة ونعدكم بعودة الفريق لسابق عهده بشرط الاستمرار فى الدعم والمساندة”.


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