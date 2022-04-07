سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2020، ومن أهم مؤشرات النشرة الآتى:

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 41.4% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 156.1 كجم مقابل 153.3 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 1.8%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز 98.3% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 29.6 كجم مقابل 26.7 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 10.9%.

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الخضروات 103.7% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 73.6 كجم مقابل 77.5 كجم عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 5.0%.

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 100.6% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 58.5 كجم مقابل 62.9 كجم عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 7.0%.

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 53.8% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 7.3 كجم مقابل 7.2 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 1.4%.

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 98.1% عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 15.4 كجم مقابل 13.7 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 12.4% لزيادة الإنتاج بنسبة 15.1%.