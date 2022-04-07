أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2020، ومن أهم مؤشرات النشرة الآتى:
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 41.4% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 156.1 كجم مقابل 153.3 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 1.8%.
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز 98.3% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 29.6 كجم مقابل 26.7 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 10.9%.
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الخضروات 103.7% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 73.6 كجم مقابل 77.5 كجم عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 5.0%.
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 100.6% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 58.5 كجم مقابل 62.9 كجم عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 7.0%.
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 53.8% عام 2020، ومتوسط نصيب الفرد 7.3 كجم مقابل 7.2 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 1.4%.
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 98.1% عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 15.4 كجم مقابل 13.7 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 12.4% لزيادة الإنتاج بنسبة 15.1%.