 الكرملين: الرئيس الروسي أطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير المفاوضات مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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الكرملين: الرئيس الروسي أطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير المفاوضات مع أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 2:18 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 2:19 ص

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيان الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الطرفين ناقشا "عددًا من الجوانب الهامة من العلاقات الروسية - الهنغارية التي تواصل في تطورها بشكل متبادل المنفعة".
وأضاف البيان أن بوتين أطلع رئيس الحكومة الهنغارية على الأوضاع في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني و"قيم تقييمًا مبدئيًا للاستفزاز الأوكراني في مدينة بوتشا"، مشيرًا إلى أن بوتين وأوربان اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

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