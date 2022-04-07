أكدت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، الليلة، مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل في إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق الليلة، في شارع "ديزنجوف" بقلب تل أبيب.

وقالت الصحيفة إن منفذ الهجوم لاذ بالفرار من مسرح إطلاق النار إلا أن الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعقبه. وطلبت الشرطة الإسرائيلية من سكان تل أبيب بالبقاء في المنازل والابتعاد عن الشوارع لحين إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أربعة مصابين آخرين حالاتهم خطيرة في مركز سوراسكي الطبي.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي يجتمعون الآن في مقر "كيريا" العسكري في تل أبيب ويتلقون معلومات وتحديثات بشأن الحادث.

وقالت الصحيفة إن حركة المواصلات العامة تعطلت في وسط "تل أبيب" في أعقاب عملية إطلاق النار والتواجد الكبير لقوات الشرطة.

وأشارت تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن مسلحًا واحدًا قام بتنفيذ عملية إطلاق النار وقام بالانسحاب من المكان.

وقالت قناة كان العبرية إن وحدة "اليمام" الخاصة تحاصر مبنى تحسبًا لتواجد منفذ العملية بداخله.