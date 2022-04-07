استمرار تراجع أسعار النفط العالمية

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على ضخ كميات كبيرة من النفط الخام إلى السوق بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 95 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أقل من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 17 مارس الماضي، بعد تراجعه أمس بأكثر من 5% عقب قرار وكالة الطاقة الدولية.



في الوقت نفسه، يتابع المتعاملون في سوق النفط العالمية الموقف بالنسبة للخام الروسي لمعرفة الكميات التي ستخسرها السوق من هذا الخام على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.



ومازال التجار يقبلون على شراء الخام الروسي بسبب تخفيضات الأسعار التي يتم تقديمها حيث تم بيع كامل الكميات المعروضة للتسليم الشهر المقبل من خام سوكول الروسي المتجه إلى أسواق الشرق الأقصى.



يأتي ذلك فيما سجل إنتاج النفط الروسي في أوائل أبريل الحالي أكبر تراجع له منذ حوالي عامين، في الوقت الذي انصرف فيه بعض مشتريي النفط الروسي إلى مصادر أخرى للحصول على الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه إذا استمر التراجع بنفس الوتيرة طوال الشهر الحالي، فسيتراجع الإنتاج الروسي خلال الشهر ككل بنحو 500 ألف برميل مقارنة بمستوى الإنتاج خلال مارس الماضي، وهو أكبر تراجع منذ انخفاض إنتاج النفط الروسي التزاما بقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج للحد من انهيار الأسعار.



وبحسب بيانات وحدة سي.دي.يو-تي.إي.كيه التابعة لوزارة الطاقة الروسية بلغ متوسط إنتاج روسيا خلال الأيام الستة الأولى من الشهر الحالي 436ر1 مليون طن يوميا، بما يعادل حوالي 52ر10 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 5ر4% عن متوسط الإنتاج خلال مارس الماضي وكان 1ر11 مليون برميل يوميا.



وعلى صعيد الأسعار تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم.