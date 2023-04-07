إصابة 3 أشخاص إثر انهيار عقار محل إزالة منذ 24 عامًا في الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس؛ إثر انهيار أجزاء داخلية "سقف" عقار قديم مكون من 4 طوابق، كائن في حارة المغاربة، منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، وجارٍ البحث عن آخرين يُرجّح وجودهم أسفل الأنقاض.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، وغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار سقف عقار قديم داخل محل تجاري كائن أسفله، وأسفر عن وقوع مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض بحثًا عن مواطنين، حيث تبين من المعاينة سقوط أجزاء كبيرة من العقار بداخله حتى سطح الأرض.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيًا صادر له قرار ترميم وإزالة عام 1999 ولم ينفذ منذ 24 عامًا، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.