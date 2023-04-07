بايرن ميونخ يفقد جهود تشوبو موتينج أمام فرايبورج

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يغيب إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن مباراة فريقه بالدوري الألماني (بوندسليجا) أمام فرايبورج المقرر إقامتها غدا السبت بسبب مشاكل في الركبة.

وقال توماس توخيل المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" يبدو أن إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لن يكون متاحا. إنه يتعامل مع مشكلة في الركبة. المباراة تأتي مبكرة للغاية بالنسبة لماثياس تيل أيضا".

ويغيب أيضا المدافع دايوت أوباميكانو للإيقاف بسبب تكرار البطاقات الصفراء.

ويلتقي بايرن ميونخ مع فرايبورج للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وودع بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي بعد الخسارة 1 / 2 أمام فرايبورج بفضل ركلة جزاء احتسبت في الوقت بدل الضائع للقاء.

وقال توخيل إن الخروج من الكأس "يظل خيبة آمل كبيرة" ولكن الفريق يحتاج "للتعلم من هذه الخسارة واستخدامها كحافز".

وأكد :"نركز على ما ينتظرنا، حيث تأتي مباراة صعبة ونواصل القتال على لقب الدوري".

وقال توخيل إن مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي لن تؤثر على طريقة لعبهم مع فرايبورج، ولكنه أكد أنهم يفكرون بالفعل في المباراة.

وقال المدرب :" لا أعتقد أننا يمكننا معالجة الأشياء التي نحتاجها أمام مانشستر سيتي الآن، لأن فرايبورج يلعب بطريقة مختلفة تماما. لدينا سيتي في عقولنا، ولكن لأننا نخطط لكل مباراة في وقت مبكر".

ويتصدر بايرن البوندسليجا بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.