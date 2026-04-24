يستعد برشلونة لخوض مواجهة جديدة أمام خيتافي على ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”، وسط سجل سلبي يلاحق الفريق الكتالوني في هذا الملعب خلال السنوات الأخيرة.

ولم ينجح برشلونة في تحقيق أي انتصار على خيتافي خارج أرضه منذ ما يقارب سبعة أعوام، حيث يعود آخر فوز إلى موسم 2019-2020 بنتيجة 2-0، بأهداف لويس سواريز وجونيور فيربو.

وتكشف الأرقام عن معاناة واضحة للفريق الكتالوني، إذ لم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد فقط خلال آخر خمس زيارات لملعب خيتافي، في مؤشر غير معتاد لفريق عُرف بقوته الهجومية.

وخلال هذه السلسلة، خسر برشلونة في موسم 2020-2021 بنتيجة 1-0 في مباراة شهدت توترًا كبيرًا، قبل أن يتعادل سلبيًا (0-0) في موسمي 2021-2022 و2022-2023.

وفي موسم 2023-2024، انتهت المباراة أيضًا بالتعادل السلبي، لكنها شهدت أحداثًا ساخنة بطرد رافينيا، إلى جانب طرد المدرب تشافي هيرنانديز من على مقاعد البدلاء.

أما في الموسم الماضي (2024-2025)، فقد تعادل الفريقان 1-1، بعدما تقدم برشلونة بهدف سجله جول كوندي، قبل أن ينجح خيتافي في إدراك التعادل، في لقاء شهد أيضًا جدلًا تحكيميًا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني في الدقائق الأخيرة.

ويدخل برشلونة المواجهة المقبلة بطموح إنهاء هذه السلسلة السلبية، رغم صعوبة المهمة، خاصة في ظل غياب لامين يامال بسبب الإصابة، ما يزيد من التحديات أمام الفريق في سعيه لتحقيق الفوز الأول على هذا الملعب منذ سنوات.