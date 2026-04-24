القيادة السياسية الإسرائيلية تمنح الجيش تفويضا استثنائيا في لبنان

شهدت الجبهة اللبنانية تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا، اليوم الجمعة، عقب منح المستوى السياسي في إسرائيل "تفويضًا استثنائيًا" للجيش لتنفيذ غارات واسعة استهدفت مواقع خارج ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وذلك في ظل تصاعد المواجهات رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال سقوط طائرة مسيّرة "درون" تابعة لسلاح الجو من طراز "زيق" فوق مدينة صور جنوب لبنان، إثر استهدافها بصاروخ "أرض-جو" أطلقه مقاتلو حزب الله، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت مصادر في وزارة الجيش الإسرائيلية أن الحزب نفذ أكثر من 11 حادثة إطلاق نار، وأطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية تجاه القوات المتمركزة في الجنوب والبلدات الحدودية منذ مطلع الأسبوع.

وفي أعقاب هذه التطورات، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت منصات إطلاق وبنية تحتية في بلدة دير عامص ومحيطها، وهي مناطق تقع خارج نطاق العمليات المعتاد وفق اتفاق التهدئة الأخير.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش حصل على ضوء أخضر لتوسيع نطاق الرد، ردًا على ما وصفته بـ"الخروقات المستمرة" من قبل حزب الله، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة المسيّرة فوق صور يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن لاستمرار الهدنة.