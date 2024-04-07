الغربية تكرم 30 من حفظة القرآن الكريم وأهالي الشهداء والموظفين المثاليين في بسيون

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفالية التي أقامها النائب محمد فايد بمركز شباب قرية صالحجر بمركز ومدينة بسيون، لتكريم عدد من النماذج المتميزة والملهمة في المجتمع من حفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء والموظفين المثالين بقرية صالحجر بمركز بسيون.



وحضر الاحتفالية، كل من النائب محمد فايد عضو مجلس النواب، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن وليد مهدي مدير الاستثمار بالاتحاد المصري، والكابتن معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



وهنأ محافظ الغربية، الحضور بعيد الفطر المبارك معربا عن سعادته البالغة بتكريم هذه النماذج المتميزة من حفظة كتاب الله، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء وتنمية الإنسان والذي يأتي كمحور أول في رؤية مصر 2030، حيث يعتبر الإنسان هو القوة المحركة لكل شيء ولا يوجد وسيلة لبناء الإنسان أفضل من حفظ القرآن.



وأكد أن لا شيء أفضل من القرآن الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبنائنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي من خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء.



وكرم محافظ الغربية 10 من حفظة كتاب الله، و10 من أسر الشهداء، و10 من الموظفين المثاليين بمركز ومدينة بسيون.