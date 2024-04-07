 لشبونة يهزم بنفيكا في الدقائق الأخيرة ويعزز صدارته للدوري البرتغالي - بوابة الشروق
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لشبونة يهزم بنفيكا في الدقائق الأخيرة ويعزز صدارته للدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 12:05 ص

خطف فريق سبورتنج لشبونة فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه بنفيكا 2 /1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري البرتغالي.

وتقدم سبورتنج لشبونة في الدقيقة الأولى عن طريق جيني كاتامو، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل عبر ألكسندر باه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عاد جيني كاتامو ليسجل الهدف الثاني له ولسبورتنج لشبونة.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن بنفيكا في المركز الثاني، علما أن سبورتنج لشبونة لعب مباراة أقل.


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