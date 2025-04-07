ترامب لا يمانع في إرسال عتاة المجرمين إلى السلفادور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمانع في نقل سجناء أمريكيين إلى السلفادور، وذلك ردا على سؤال من صحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" أمس الأحد.

وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلي قد عرض في وقت سابق استضافة عتاة المجرمين من الولايات المتحدة في مجمع السجون شديد الحراسة في بلاده، المعروف باسم مركز احتجاز الإرهابيين "سيكوت" المعروف بظروفه القاسية.

وأوضح ترامب قائلا: "إذا كان بإمكانهم إيواء هؤلاء المجرمين العتاة بتكلفة أقل بكثير مما يكلفنا الأمر، فأنا أؤيد ذلك تماما، لكنني لن أفعل ذلك إلا وفقا للقانون".

ووجه ترامب أيضا دعوة إلى بوكيلي لزيارة البيت الأبيض في 14 أبريل لإجراء مزيد من المناقشات حول هذا الموضوع.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت بدأت فيه واشنطن بالفعل بترحيل مئات من أفراد العصابات الفنزويلية المشتبه بهم إلى السلفادور، في تحد واضح لأمر قضائي أمريكي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ مثل عمليات الطرد تلك.

ومنذ ذلك الحين، وسع بوكيلي العرض ليشمل مواطنين أمريكيين مدانين، ذاكرا أن ذلك سيساهم في جعل نظام السجون في السلفادور قابلا للاستمرار من الناحية المالية.

ولطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان سياسات بوكيلي المتعلقة بالسجون، مشيرة إلى حدوث اعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.



