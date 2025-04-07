سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت النصر عند 3255 جنيهًا للطن.

ثبت سعر أسمنت وادي النيل عند 3200 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت السويس عند 3300 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت المخصوص عند 3300 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي عند 3480 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان عند 3310 جنيهات للطن



