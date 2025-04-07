مع صباح اليوم كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراته إلى سكان 5 أحياء في منطقة دير البلح في غزة، وطالب بضرورة إخلاء هذه الأحياء والتوجه إلى منطقة المواصي – التي تشهد هي الأخرى غارات مكثفة للطيران الإسرائيلي.

وطالبت منشورات لجيش الاحتلال الإسرائيلي سكان خمس أحياء هي الصحابة والسماح والعودة والزوايدة والصلاح بمغادرة مناطقهم فوراً، قائلاً: "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم!".

ومع الساعات الأولى من اليوم كثف الجيش الإسرائيلي أمس غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى- حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم: "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية.. تتحمل المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس المسئولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين" وفق ادعائهم.