صحة غزة: وفاة 11 مواطنا جراء انهيار المنازل الآيلة للسقوط

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1 شهيد جديد و1 إصابة.

وأشارت إلى وفاة المواطن مهدي محمد الحلو، نتيجة انهيار المنزل عليه جراء المنخفض الأخير، لترتفع الحصيلة النهائية للمنخفضات 12 حالة وفاة، منها 11 بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط، وحالة واحدة بسبب البرد الشديد.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و668 شهيدًا، و171 ألفًا و152 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 394 شهيدًا، و1075 إصابة، و634 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.