حسام حسن يؤدي مناسك العمرة رفقة زوجته

أدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مناسك العمرة رفقة زوجته، في أجواء إيمانية وروحانية داخل الأراضي المقدسة.

ونشرت زوجة المدير الفني لمنتخب مصر صورًا تجمعها بحسام حسن من أمام الكعبة المشرفة، خلال تأديتهما مناسك العمرة، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد الاستعدادات الفنية، يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراتين وديتين قويتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السعودي يوم 26 مارس، في مباراة تُقام على الأراضي القطرية، ضمن خطة الإعداد للمونديال، وتمثل اختبارًا مهمًا أمام منتخب عربي يمتلك خبرات قارية ودولية كبيرة.

وفي التجربة الثانية، يصطدم منتخب مصر بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا يوم 30 مارس، على أن تُقام المباراة أيضًا في قطر، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة فنيًا من مواجهة منتخب أوروبي قوي يتميز بالمدرسة التكتيكية والسرعات العالية.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران، في مجموعة مرتقبة تحمل العديد من التحديات.