الجمعة 13 فبراير 2026 11:01 ص القاهرة
13 فبراير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

أحمد نصر
نشر في: الجمعة 13 فبراير 2026 - 10:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026 - 10:53 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم جنيهاً لتتراوح بين 6 إلى 14 جنيهًا.
واستقرت أسعار البطاطس بين قيمتي 4.5 إلى 8.5 جنيه.
وارتفعت أسعار البصل الأبيض جنيها لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
وانخفضت أسعار الكوسة 3 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الجزر من 6 إلى 10 جنيهات.
أما الفاصوليا الخضراء فانخفضت لتتراوح أسعارها بين 30 إلى 55 جنيها.
وسجلت أسعار الباذنجان بين 7 إلى 11 جنيهًا.
أما أسعار الفلفل الرومي فترنحت بين 12 إلى 18 جنيهًا.
واختفلت أسعار الفلفل الحامي بين 11 إلى 15 جنيهًا.
أما أسعار الملوخية فجاءت بين 20 إلى 24 جنيها.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 12 إلى 14 جنيهًا.


وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.
أسعار اليوسفى من 5 إلى 11جنيها.
أسعار الليمون البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
أسعار الجوافة من 14 إلى 26 جنيهًا.
أسعار الفرولة من 15 إلى 21 جنيهًا.

