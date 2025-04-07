الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن هناك العديد من التساؤلات حول قدرة كييف على ضبط النفس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بقدرة أوكرانيا على ضبط النفس وتنفيذ بنود الاتفاق.



وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنك الروسية: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الضربات العسكرية الروسية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا عدم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية الأوكرانية.

وأردف بيسكوف: "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف: "وضع الاقتصاد العالمي متوتر للغاية ومليء بالتوقعات السلبية على خلفية تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية".

وأضاف بيسكوف: "نتابع عن كثب الوضع الذي يتسم حاليًا بعدم الاستقرار والتوتر والانفعال الشديد، وكل هذا مرتبط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم".