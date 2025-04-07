طالب 69 عضوا بمجلس النواب الليبي رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة للاستماع لمحافظ المصرف المركزي ونائبه على خلفية الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتدهور صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية



وكما طالبوا بالاستماع لمحافظ المصرف المركزي ونائبه بشأن التقارير المتداولة بخصوص تفاقم العجز المالي وتوسع الإنفاق خارج إطار الميزانية المعتمدة.

وأشار النواب إلى أن ما أعلن عنه من بيانات متتالية من المصرف المركزي حول الوضع المالي تتطلب مراجعة عاجلة تحت قبة البرلمان.

ودعا النواب إلى حضور عدد من الجهات المعنية من بينها ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ولجنة الإدارة بالمصرف، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدوا في مراسلتهم أن جلسة الاستماع المقترحة من المقرر أن تعقد يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على المال العام واستقرار الاقتصاد الوطني.