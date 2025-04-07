الرئيس السيسي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة تدمر مقوماته وتحرم أجياله القادمة من حقها حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة اليوم الاثنين، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي بحث تدشين أفق سياسي ذا مصداقية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى تباحثه مع ماكرون كذلك، الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدا دعم الرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية في تحقيق الاستقرار، مع ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية.