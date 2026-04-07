رئيس السلطة القضائية الإيرانية يدعو للإسراع في إصدار الأحكام ضد المتهمين بمساعدة الأعداء

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، إلى سرعة إصدار الأحكام خاصة المتعلقة بالإعدام أو مصادرة الأصول بحق المتهمين بمساعدة الأعداء.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في بيان أن إجئي طالب بضرورة تسريع البت في القضايا ضد الأفراد الذين يقدمون المساعدة لأعداء إيران، داعيا إلى الإسراع في إصدار أحكام الإعدام أو مصادرة الأصول.

ومنذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية مئات الأفراد المتهمين بمساعدة الأعداء، على سبيل المثال، من خلال مشاركة لقطات حساسة مع قنوات معارضة أجنبية أو التعبير عن تأييدهم للهجمات على إيران.

وأعدمت إيران، يوم الأحد الماضي، رجلين ‌أدينا بمحاولة اقتحام منشأة عسكرية والوصول إلى مستودع أسلحة خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن الرجلين ⁠كانا من بين أربعة أشخاص في القضية نفسها يواجهون حكم الإعدام.

وقالت وكالة ميزان إن المحكمة العليا الإيرانية أيدت الحكم الصادر بحق المتهمين اللذين كانا من بين "المشاغبين الذين سعوا لارتكاب مجزرة جماعية" من خلال محاولة سرقة أسلحة ومعدات عسكرية.

وفي الأسبوع الماضي، ‌أعدمت ⁠إيران أمير حسين حاتمي البالغ من العمر 18 عاما والمدان في القضية نفسها التي ترتبط بفترة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة.

وذكرت منظمة العفو في تقرير حديث أن ⁠11 رجلا يواجهون خطر الإعدام الوشيك لمشاركتهم في الاحتجاجات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت أنهم "تعرضوا للتعذيب وغيره ⁠من أشكال سوء المعاملة خلال احتجازهم" قبل إدانتهم في "محاكمات جائرة للغاية اعتمدت على اعترافات قسرية".