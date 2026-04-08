الأسهم الأمريكية تنهي تعاملات اليوم بمكاسب طفيفة في ظل تزايد الغموض بشأن مهلة ترامب لإيران

ارتفعت الأسهم الأمريكية، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بسيطة بعد تراجعها الملموس في التعاملات الصباحية، قبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حددها قبل قصف كل محطات الطاقة في إيران مساء اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة إذا لم يتم فتح مضيق هرمز.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1.2% في تعاملات صباح اليوم عقب تهديد ترامب بمحو الحضارة الإيرانية تماما الليلة، إذا لم تفتح مضيق هرمز. لكن الأسهم عادت للارتفاع، في نهاية تعاملات اليوم بعد أن حث رئيس وزراء باكستان الرئيس الأمريكي بتمديد المهلة لمدة أسبوعين آخرين ودعوته لإيران لفتح المضيق لمدة أسبوعين.

واسترد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خسائره وأنهى اللتعاملات بارتفاع طفيف بلغ 0.1%.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 85 نقطة أي بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.1%.

وفي المقابل كانت التحركات حادة في سوق النفط، مع ارتفاع الأسعار بسبب اضطراب إنتاج ونقل الخام في الخليج العربي.

ويحتاج أغلب إنتاج دول الخليج من النفط الخام والغاز الطبيعي للمرور عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران تقريبا منذ بداية الحرب.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي لفترة قصيرة إلى أكثر من 117 دولارا للبرميل، قبل أن يستقر عند مستوى 112.95 دولارا بارتفاع نسبته 0.5% عن مستواه أمس.

وفي المقابل، تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% فقط إلى 109.27 دولار للبرميل، مقابل حوالي 70 دولار للبرميل قبل نشوب الحرب.