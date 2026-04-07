تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لجهود إزالة عدد من مخالفات البناء بمحافظتي الإسكندرية والغربية.

وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة رصد عددًا من مخالفات البناء، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظات للتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح التقرير أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لإزالة عدد (3) أدوار مخالفة بأحد العقارات الكائنة بحي المنتزه أول بمنطقة السيوف شماعة (شارع جبريل شماعة من شارع أبو بكر المنزلاوي)، على مساحة تُقدّر بنحو 680 مترًا مربعًا.

كما تضمن التقرير توجيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية لإزالة أدوار مخالفة بعقار كائن بمركز المحلة أول بمنطقة شكري القوتلي (شارع السرجاني من شارع عادل الرفاعي)، على مساحة تبلغ نحو 150 مترًا مربعًا.

وأكد التقرير أن التعامل مع هذه الحالات تم بشكل فوري من خلال منظومة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستمرار في الرصد اللحظي لكافة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مع سرعة الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون في تطبيق القانون.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يعزز كفاءة منظومة المتابعة ويحقق الانضباط العمراني.