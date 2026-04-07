إبراهيم المعلم يسلط الضوء على علاقة نجيب محفوظ بتوفيق الحكيم

سلط المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، الضوء على جانب إنساني وفكري من علاقة الأديب الكبير نجيب محفوظ بعدد من رموز الفكر والأدب في مصر، وذلك في تدوينة سابقة له على موقع «فيسبوك»، استعرض خلالها ما ورد في كتاب صفحات من مذكرات نجيب محفوظ، الصادر عن دار الشروق.

ويكشف المقتطف، الذي دونه الناقد والأديب الكبير رجاء النقاش عبر حواراته مع نجيب محفوظ، عن المكانة الخاصة التي احتلها توفيق الحكيم في وجدان الأديب الكبير، مقارنة بغيره من أعلام الفكر.

وجاء في النص: «توفيق الحكيم له مكانة خاصة في قلبي. وربما أكون أحببت عباس محمود العقاد وتعلقت به وتربيت على يديه، وربما أكون تأثرت بـطه حسين إلى حد بعيد، ولكن توفيق الحكيم هو الوحيد الذي ارتبطت به وجدانيًا وروحيًا وعشت معه سنوات طويلة كظله».

ويأتي هذا النص ضمن كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ»، الصادر عن دار الشروق، والذي يعد من أبرز ما كتب عن سيرة الأديب الكبير، إذ اعتمد فيه رجاء النقاش على حوارات مطولة مع محفوظ، كاشفًا من خلالها عن ملامح علاقاته الفكرية والإنسانية مع رموز عصره.