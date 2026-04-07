طرح البوستر الرسمي لفيلم إذما من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "إذما" من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف، البوستر الرسمي للفيلم والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

"إذما" من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند العمل إلى رواية محمد صادق الصادرة عام 2020، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

وفي سياق آخر، شارك احمد داود في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦ بمسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.