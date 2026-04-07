الحرس الثوري يعلن دخول قاذفات صواريخ جديدة للحرب: كل الضربات السابقة أصبحت مضروبة في اثنين

أعلن قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات صواريخ "فاتح" و"خيبر شكن" ثنائية الإطلاق دخلت إلى الميدان.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد سيد مجيد موسوي، قوله: "مع دخول القاذفات الجديدة ثنائية الإطلاق لصواريخ فاتح وخيبر شكن، فإن المرحلة الجديدة من الحرب تعني: كل الضربات السابقة مضروبة في اثنين".

في سياق متصل، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن أكثر من 14 مليون من الإيرانيين تطوعوا رسميا للمشاركة في الدفاع عن البلاد، معربا عن استعداده شخصيا "للتضحية بروحه" في هذا السبيل، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف في تدوينة، الثلاثاء، على منصة "إكس"، أنه لا يتردد في "التضحية بروحه ودمه" في سبيل الدفاع عن إيران، مشيرا إلى تقدم أكثر من 14 مليون إيراني للتسجيل في مبادرة للتطوع دفاعا عن البلاد، دون أن يذكر تفاصيل المبادرة وتوقيت إطلاقها.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.

وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.