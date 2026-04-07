أمين سر رياضة الشيوخ: اقتحام الأقصى بلطجة سياسية تستهدف تقويض الوضع التاريخي للقدس

أدان النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واصفًا الخطوة بأنها "بلطجة سياسية واستفزاز مرفوض" و"انتهاك صارخ" لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد أن هذا التصرف يمثل مساسًا خطيرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويؤجج مشاعر الغضب لدى المسلمين حول العالم.

وثمّن النائب نشأت أبو حتة البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية، مؤكدًا أنه يعكس ثوابت الدولة المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات، مشيدًا بالتحركات الدبلوماسية المصرية التي تستهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت لا يتجزأ فيما يتعلق برفض أي مساس بالهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر ستظل حائط الصد الأول في مواجهة محاولات تقويض الوضع القائم.

كما أعرب عن قلقه من القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، معتبرًا أن تقييد حرية العبادة يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية، في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاستفزازات، محذرًا من أنها تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.



