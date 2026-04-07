شهدت الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، تساقطًا متفرقًا للأمطار، خاصةً غرب المحافظة، تزامن مع أجواء غائمة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، ما أدى إلى حالة من الهدوء النسبي في الشوارع خلال تلك الفترة.

ومع الساعات الأولى من الصباح، بدأت الأحوال الجوية في التحسن التدريجي، حيث انقشعت السحب وظهرت أشعة الشمس بشكل واضح، وسط استقرار نسبي في الطقس وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بمختلف أنحاء المدينة.

وسجلت "عروس البحر المتوسط" درجة حرارة عظمى بلغت 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة، فيما تراوح ارتفاع موج البحر المتوسط بين 1.5 و2.25 متر، ليكون معتدلًا، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانًا، بسرعة تصل إلى 30 كم/س.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد يثير الرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وفي وقت سابق، وجّه المهندس أيمن عطية برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، تزامنًا مع حالة الطقس وسقوط الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وشركات الصرف الصحي بالتواجد الميداني على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع تجمعات المياه، وضمان سيولة الحركة المرورية.

كما شدد على متابعة الموقف لحظيًا عبر غرف العمليات، ومراجعة جاهزية الشنايش وطلمبات الرفع، مناشدًا المواطنين توخي الحذر وتجنب أماكن الخطر، خاصةً في ظل اضطراب حالة البحر ونشاط الرياح.