إغلاق جسر فوق قناة بنما بعد انفجار شاحنة

أدى انفجار شاحنة وقود عند قاعدة جسر فوق قناة بنما إلى مقتل شخص واحد، ودفع سلطات بنما إلى إغلاق الجسر بينما يحقق رجال الإطفاء في الحادث ويقيّم المهندسون حجم الأضرار.

ووقع الانفجار على جسر الأمريكتين في بنما نحو الساعة 1600مساء يوم الاثنين، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة كرة نارية ضخمة ترتفع نحو أعلى الجسر الذي يربط عاصمة بنما بمطار وعدد من الضواحي غربا.

وكانت هناك عدة سيارات على الجسر أثناء الانفجار، لكن لم يتعرض سائقوها لأذى جراء النيران.

وأفادت السلطات بأن أحد عمال شاحنة الوقود لقي حتفه إثر الانفجار، فيما أُصيب رجلا إطفاء أثناء إخماد الحريق.

وقال فيكتور راؤول ألفاريز، مدير إدارة الإطفاء في بنما: "ليس لدينا تأكيد بوجود مصابين آخرين." وأضاف أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار.

وحذر المهندسون من أن الحريق قد يكون أثر على سلامة الجسر الذي يعود بناؤه إلى عقود، ويعد رابطا حيويا بين مدينة بنما وغرب البلاد.

ونشرت وزارة الأشغال العامة في بنما مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء يظهر مهندسين وهم يفحصون الموقع بحثا عن أضرار هيكلية. وفي الوقت نفسه، حذر رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو عبر منصة إكس من أن إغلاق الجسر "سيسبب اضطرابا"، قائلا: "نأمل في العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن."

وقال إدوين لويس، وهو مهندس في الوزارة: "إن جسر الأمريكتين منشأة يزيد عمرها عن 60 عاما. وبسبب تأثيرات الحريق، إذا تعرض الهيكل المعدني لدرجات حرارة مرتفعة للغاية، فقد يكون قد لحق به ضرر".