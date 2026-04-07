الأمم المتحدة: فقدان أكثر من 80 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم بعد مغادرته ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، فقدان أكثر من 80 مهاجرا بعد انقلاب قارب غادر بلدة ساحلية ليبية وذلك في وسط البحر المتوسط، وتم انتشال جثتين منهم على الأقل.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن نحو 120 شخصا كانوا على متن القارب عندما غادر بلدة تاجوراء في شمال غربى ليبيا أول أمس الأحد. وأشارت إلى أن القارب انقلب في وقت لاحق بعد أن غمرته المياه خلال ظروف جوية قاسية.

وتمكنت سفينة تجارية وزورق قطر من إنقاذ 32 شخصا ونقلهم خفر السواحل الإيطالي إلى جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا.

وقالت السلطات إنه تم انتشال جثتين أيضا.

وتعد ليبيا، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وسقطت البلاد في حالة من الفوضى بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي الذى حكم البلاد لفترة طويلة وأسفرت عن قتلته.

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن بداية عام 2026 كانت بداية العام الأسوأ من حيث عدد الوفيات بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط منذ عام 2014، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 990 حالة وفاة حتى الآن هذا العام.

وفي الوقت نفسه، شهدت منطقة وسط البحر المتوسط وحدها، وفاة 765 شخصا في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.