شهباز شريف: باكستان وتركيا تملكان إمكانيات رقمية هائلة لتسريع تحقيق العدالة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن مجالات التعاون بين باكستان وتركيا في القطاع القضائي تتسع بشكل ملحوظ، خصوصا عبر توظيف التقنيات الرقمية التي تسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر فعالية، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وجاءت تصريحات "شريف"، خلال لقائه رئيس المحكمة الدستورية التركية قدير أوزكايا، الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن باكستان وتركيا تمضيان قدماً نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة.

وأضاف أنه بإمكان الجانبين الاستفادة من تجارب كل منهما لتعزيز حصول المواطنين على العدالة، معتبرا أن "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة للوفد التركي تمثل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه".

ولفت شريف، إلى إمكانية تبادل الخبرات بين باكستان وتركيا في مجالي التشريع والتطبيق، لا سيما في ملفات تغير المناخ ومكافحة الإرهاب والهجرة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ومن جانبه، شكر رئيس المحكمة الدستورية التركية، باكستان على كرم الضيافة، وقال: "حب باكستان يجري في عروق كل تركي".

وأضاف أن محكمته التي تأسست قبل 64 عاماً، على استعداد لإطلاق مشروع تجريبي مع باكستان لنقل خبراتها الواسعة.