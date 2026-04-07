روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز

استخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تم تخفيفه عدة مرات على أمل أن تمتنع الدولتان عن التصويت.

وجرى التصويت، والذي شهد تأييد 11 دولة مقابل معارضة دولتين وامتناع دولتين عن التصويت، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإيران لفتح الممر المائي الاستراتيجي أو مواجهة هجمات على محطات الطاقة والجسور.

وعادة ما يمر خمس النفط العالمي عبر المضيق، وقد أدت سيطرة إيران الخانقة على الممر خلال الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وهناك شكوك في أن القرار، حتى لو تم تبنيه، كان سيؤثر على الحرب، التي دخلت الآن أسبوعها الخامس، لأنه تم إضعافه بشكل كبير لمحاولة إقناع روسيا والصين بالامتناع عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض ضده.