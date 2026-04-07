أفغاستان: محادثات السلام في الصين لإنهاء القتال مع باكستان بناءة

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام التي انعقدت في الصين بين أفغانستان وباكستان لوقف القتال عبر الحدود بين الجارتين كانت بناءة.

وانطلقت المحادثات الأسبوع الماضي في مدينة أورومتشي غربي الصين بعد دعوة من الصين، في جهد يرمي إلى وقف الصراع الذي بدأ بين الدولتين في فبراير وخلف مئات القتلى.

وشنت باكستان، التي أعلنت أنها في "حرب مفتوحة:" مع جارتها، غارات جوية أيضا داخل أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في أفغانستان في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه الصراع تسبب في نزوح إجمالي 94 ألف شخص، فيما بات 100 ألف شخص في المناطق الأفغانية المتاخمة للحدود منعزلين تماما بسبب القتال منذ فبراير.

وأثار الصراع قلق المجتمع الدولي، خاصة في ظل تواجد منظمات إرهابية في المنطقة مثل القاعدة وداعش.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية ضياء أحمد تاكال في منشور عبر منصة إكس، إن وزير الخارجية الأفغاني أمير متقي التقى بالسفير الصيني لدى أفغانستان اليوم الثلاثاء.

ووجه الشكر إلى بكين على تنظيم المحادثات واستضافتها، وكل من السعودية وتركيا وقطر والإمارات على جهود وساطتهم.

وأضاف تاكال: "أعرب وزير الخارجية متقي عن أمله في ألا تعرقل تفسيرات بسيطة تقدم المفاوضات، مشيرا إلى إجراء محادثات بناءة حتى الآن".