قال الفنان كامل الباشا، إن أهمية مسلسل «صحاب الأرض»، لا تخفى على أحد، مضيفًا: «دي حاجة مش مخفية على كل الناس، القضية الفلسطينية هي قضيتنا كلنا».

ولفت خلال تصريحات عبر برنامج «زووم»، على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى معاناة الشعب الفلسطيني، والذي يجب دعمه ومساندته من جميع الفئات ، مشيدًا بالدعم المصري لهذه القضية، وقائلًا: «مصر مبتقصرش دائمًا طول الوقت وإن شاء الله هتفضل معانا».

وأكد متابعته لردود الأفعال حول مسلسل «صحاب الأرض»، قائلًا: «مفيش مسلسل أو فيلم ممكن ينقل الواقع 100%».

وأوضح أن الهدف من هذا العمل هو نقل معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية، بكل مصداقية ودقة، مضيفًا: «إحنا حاولنا طول الوقت إننا ننقل المعاناة الإنسانية وحكايات الناس اللي عايشة هناك وبتعاني وبنوصلها بكل مصداقية وبكل دقة لأن الموضوع دا حساس جدًا».

وأشار إلى أنهم أعدوا هذا المسلسل، باعتباره وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، داخل الوطن العربي وخارجه، لفهم معاناة الشعب الفلسطيني وضرورة دعمه.

وتابع:«إحنا عايزين المسلسل دا يكون وثيقة إلى تشوفها الأجيال اللي متعرفش حاجة عن القضية الفلسطينية سواء في الوطن العربي أو خارجه وكمان الأجيال الجاية علشان تفهم جزء من معاناة هذا الشعب وتفهم هي ليه لازم تقف جنبه».

وتطرق إلى شخصيته في المسلسل «عم إبراهيم»، والرسالة التي يقدمها خلال العمل، مؤكدًا: «شخصية عم إبراهيم هي تعبير عن الذاكرة الفلسطينية التي لا يمكن أن تمحى».

وأضاف أنهم نجحوا في تقديم هذه الرؤية للمشاهدين، مؤكدًا استحالة نسيان البلد أو القضية، قائلًا: «قدرنا نوصل الفكرة دي للناس ودا أقل ما يمكن».

وتحدث عن اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية، قائلًا: «مصر طول عمرها بتقوم بالواجب تجاه فلسطين والوطن العربي كله ».

وأكمل: «دي حاجة متوقعة ودا اللي بنتوقعه من إخوتنا في مصر طول الوقت، ويارب يفضلوا معانا ونفضل معاهم على طول الخط».

وشدد على أهمية المساندة المصرية للدولة الفلسطينية، في مختلف المجالات الإنسانية والسياسية والفنية، قائلًا: «مصر جناحنا ولو لا سمح الله حصل حاجة لجناحنا إحنا هنضيع خالص».

وذكر أنهم استغلوا الفن كقوى ناعمة، لتقديم القضية الفلسطينية بأسلوب «راقي ومحترم» للعالم، عبر مسلسل «صحاب الأرض».