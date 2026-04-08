شهباز شريف يؤكد لـ بن سلمان تضامن باكستان مع السعودية ضد الهجمات الإيرانية

جدد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تأكيد وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن شريف أدان خلال الاتصال "الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي استهدفت منشآت في المملكة"، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وتصعيدًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده الكامل مع المملكة، مشددًا على الوقوف إلى جانبها في مواجهة الهجمات الإيرانية، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال شريف إنه أبلغ ولي العهد السعودي "تضامن باكستان الراسخ مع المملكة"، مؤكدًا الوقوف صفًا واحدًا مع الشعب السعودي، ومشيدًا بما وصفه بـ"ضبط النفس" الذي أبدته الرياض.

وفي المقابل، أكدت السعودية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، وردع أي اعتداءات.

كما أشارت تقارير إلى وجود تحذيرات أمنية باكستانية تؤكد وقوف إسلام آباد إلى جانب الرياض، استنادًا إلى اتفاقيات التعاون والدفاع المشترك بين البلدين، حال تصاعد النزاع.

وفي سياق متصل، كان شهباز شريف قد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تمديد المهلة الممنوحة لإيران، مطالبًا كذلك بفتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية.

وأكد شريف أن المساعي السياسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط "تتقدم بثبات وقوة"، مع احتمالات تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.