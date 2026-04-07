سي بي إس: إصابة 15 جنديا أمريكيا بهجوم إيراني على قاعدة في الكويت

ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن 15 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح، جراء هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، قوله إن الهجوم على القاعدة الجوية وقع الليلة الماضية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 15 جنديا بجروح، مبينا أن بعضهم عاد لمهامه بعد استكمال علاجه.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب الكويتي أو الأمريكي بهذا الخصوص.

يأتي ذلك وسط التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وكذلك نحو ما تصفه بقواعد ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، حيث أدانت الدول المستهدفة هذه الهجمات وطالبت بوقفها.