محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير وربط المحاور للقضاء على الزحام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، أعمال التطوير التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، من إزالة الطبقة الإسفلتية المتهالكة، والبدء في أعمال الرصف، إضافة للربط بين المحاور والشوارع غرب وشرق كفر الشيخ.

وتفقد نور الدين توسعة رافد الطريق الدولي "طنطا كفر الشيخ" قبالة عزبة أبو عمر لربطه برافد الطريق الدولي "كفر الشيخ- المحلة"، إضافة للأعمال الجارية في تمهيد الطرق بعدد من الأحياء بمدينة كفر الشيخ، لإعادة رصفها عقب توسعتها، لتيسير الحركة المرورية، والقضاء على الزحام والتكدس الذي تشهده عدد من المناطق والأحياء بمدينة كفرالشيخ.

وتابع الأعمال الجارية في توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة؛ للربط بين شرق وغرب العاصمة بالطريق المتجه لسخا ومنه لرافد الطريق الدولي "طنطا- كفر الشيخ".