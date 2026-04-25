الأردن يدين استهداف موقعين حدوديين كويتيين بمسيرتين من العراق

أدان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرتين مسيّرتين قادمتين من جمهورية العراق الشقيق.

وأكّدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيانٍ تضامن الأردن المطلق مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، ورفضه وإدانته لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقراره،بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قد كشف عن تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للكويت صباح أمس الجمعة لهجوم عدواني بواسطة طائرتي درون مفخختين موجهتين بسلك الألياف الضوئية قادمتين من العراق.